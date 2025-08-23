Ремонт корпуса лицея № 5 проверили в Подольске

Второй корпус лицея № 5 на улице Февральской практически готов к приему ребят после капремонта по программе губернатора региона Андрея Воробьева. Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов оценил на объекте выполненный объем работ.

В настоящее время основные силы сосредоточены на внутренней отделке помещений. На объекте трудятся почти 150 человек, которые докладывают плитку, наносят финишный слой краски. Уже собрали часть новой мебели и оборудования. Подрядчик заверил, что все обязательства будут выполнены, и 1 сентября учебное заведение примет учеников.

«Видно, что процесс идет активно. Совсем скоро дети смогут вернуться в современные и светлые классы, а педагоги работать в комфортных условиях. Уверен, обновленный корпус станет пространством для развития, творчества и общения», — отметил Григорий Артамонов.

В лицее будет создано 406 посадочных мест, осенью в него придут обучаться около 800 ребят.