Ремонт концертного зала во дворце культуры «Звезда» близится к завершению

Во дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске завершается ремонт концертного зала. По информации, предоставленной подрядчиком, готовность объекта достигла 85%. Обновление главной концертной площадки ДК включает применение современного стиля, светлых тонов и качественных материалов.

Уже завершены штукатурка и окраска стен, смонтировано декоративное панно, уложен потолок и подготовлена основа под напольные покрытия. Специалисты продолжают облицовку колонн керамогранитом и прокладку линий электроустановок. В скором времени зал будет оснащен новым сценическим освещением.

Завершить все строительные работы планируется в первой половине мая. После этого будет проведена профессиональная уборка помещения.

Директор ДК «Звезда» Игорь Павицкий сообщил, что обновленный зал откроется 29 мая — в день 100-летия Наро-Фоминска и празднования Дня города.