Ремонт коммуникаций провели в библиотеке на Первомайской улице в Подольске

Капитальный ремонт инженерных сетей в климовской библиотеке провели после обращения сотрудников во время выездного приема администрации. Специалисты заменили коммуникации и канализационную систему.

Сотрудники во время выездной администрации в спортивном центре «Юность» попросили отремонтировать крышу и очистить канализационные коммуникации. Александр Кондратюк дал поручение Фонду капитального ремонта и управляющей компании привести здание в порядок.

Недавно заместитель главы городского округа Александр Кондратюк проверил качество проведенного ремонта в библиотеке на улице Первомайской в доме № 3 в микрорайоне Климовск. В комиссию также вошли депутат Московской областной Думы Павел Максимович, профильные специалисты и сотрудники управляющей компании.

Капитальный ремонт завершен. Осталось доработать систему канализации и сделать гидроизоляцию помещения. Заместитель главы также поручил устранить протечки кровли.

Замечания оперативно устранят. Подобные обходы пройдут и дальше по графику.

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