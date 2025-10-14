Ремонт коллектора в Куровском выполнили на 80% в Орехово-Зуевском округе

На улице Коммунистической в Куровском близится к завершению капитальный ремонт коллектора, который долгие годы доставлял много проблем коммунальным службам и жителям. Уже выполнено 80% работ, осталось проложить около 200 метров трубы и подключить абонентов.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий отметил, что власти муниципалитета уделяют особое внимание ремонту коллекторов. «Системы водоотведения — часто невидимая, но жизненно важная часть города», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

После ремонтных работ будет восстановлена дорога. На участке, который проходит через парк «Меланж», работы также почти завершены. Осталось уложить плитку.

По контракту окончание ремонта запланировано на март 2026 года, но подрядчик намерен завершить работы раньше, до конца текущего года.

Напомним, в Орехово-Зуевском округе летом завершили капитальный ремонт главного самотечного коллектора. Он обслуживает не только Орехово-Зуево, но и Дрезну, Ликино-Дулево, а также деревню Кабаново.