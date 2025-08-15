Ремонт колледжа на Ленинской улице в Воскресенске завершат в начале 2026 года

В учебном корпусе Воскресенского колледжа на Ленинской улице продолжается капитальный ремонт. По контракту здание должно быть передано заказчику к 6 января 2026 года.

Работы ведут 50 человек, генеральный подрядчик — строительная компания «Молния». Ремонт четырехэтажного корпуса площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров оценивается в 899,5 миллиона рублей и проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

На сегодняшний день завершены демонтажные работы. Идет монтаж инженерных систем, прокладываются слаботочные системы: IP-телефония и TV-кабель. Параллельно продолжается установка новых окон.

Отметим, что кровельные работы выполнены на 65% и начато утепление фасада. Подрядчик держит график работ под контролем, чтобы сдать объект в установленный срок.