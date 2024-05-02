Ремонт Каширского шоссе в Ленинском округе завершат к концу года | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 20:58 Ремонт Каширского шоссе в Ленинском округе завершат к концу года Пресс-служба администрации Ленинского городского округа

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Строительство транспортной развязки, где пересекаются Каширское и Володарское шоссе, активно продолжается в Ленинском городском округе Подмосковья. Согласно информации от пресс-службы главы округа Станислава Каторова, на стройплощадке задействовано более 20 машин спецтехники и около 50 строителей, а работа ведется без выходных.

На текущий момент активные работы идут в районе деревни Апаринки, где строится путепровод. Завершено бетонирование ригеля одной из опор, продолжается подготовка основания другой опоры. Для обеспечения движения транспорта организована временная дорога. Также ведутся работы по строительству водопропускной системы. В районе Володарского шоссе продолжается возведение путепровода через Каширское шоссе: залиты фундамент и стойки опоры, устанавливается свайное основание и ведется подготовка котлована для локальной очистной станции. Параллельно проводятся работы по устройству основания для съезда № 8, системы дождевой канализации и переносу коммуникаций «Ростелекома» и электросетей, — сообщает Андрей Пальтов, начальник Управления архитектуры, строительства и транспорта администрации округа.

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Как напоминают в пресс-службе, окончание работ по созданию развязки и эстакады ожидается в четвертом квартале 2024 года. Этот проект позволит увеличить пропускную способность Каширского шоссе, снизить нагрузку на дорожную сеть и улучшить транспортную доступность региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.