Ремонт канализационных коллекторов начали в Ликино-Дулеве и Орехово-Зуеве

Ремонт магистрального канализационного коллектора в Ликино-Дулеве планируют закончить до конца 2026 года. На улице Красноармейской в Орехово-Зуеве работы должны завершиться в течение года.

Общая протяженность ремонтируемого участка в Ликино-Дулеве составляет 3,9 километра. Он обслуживает весь город. Сложности возникли в парке «Заводской» из-за подтопления реки Помрешиха, но их удалось устранить. На объекте работают станции перекачки, расположенные вне жилой зоны вдоль железной дороги. До конца этого года планируют отремонтировать оставшиеся 2,4 километра коллектора.

На улице Красноармейской в Орехово-Зуеве для ускорения работ привлекли дополнительные бригады. Из-за износа сетей и размыва грунта решили изменить метод прокладки труб на открытый.

«Процесс зачастую остается „за кулисами“. Понимаю, что многие из вас не видят этих работ напрямую, но их значение для стабильности жизни в округе невозможно переоценить», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.