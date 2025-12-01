Ремонт канализационного коллектора завершили в Орехово-Зуеве

В округе продолжается работа по модернизации и повышению надежности инженерных коммуникаций. Одним из ключевых этапов этой программы стало завершение капитального ремонта участка канализационного коллектора на улице Карла Либкнехта.

Отремонтированный участок коллектора на улице Карла Либкнехта охватывает 1,3 километра и является ключевой артерией системы водоотведения сразу нескольких городских улиц: Ленина, Кооперативной, Карла Либкнехта и Центрального бульвара. По словам специалистов, завершение работ означает снижение рисков аварий, засоров и связанных с ними экологических и бытовых неудобств, обеспечивая стабильное водоотведение. Проект на улице Карла Либкнехта — часть целенаправленной и системной работы, проводимой в округе.

До этого были завершены работы по капитальному ремонту других участков канализационных коллекторов: в поселке Дрезна, в Куровском на улице Советской, а также на улицах Урицкого и Якова Флиера.

В общей сложности, за последнее время, в муниципалитете было отремонтировано и модернизировано более пяти километров ключевых инженерных коммуникаций.