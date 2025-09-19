Ремонт канализационно-насосной станции начали в поселке Голубое

В городском округе Солнечногорск стартовала реконструкция канализационно-насосной станции на улице Трехсвятской в поселке Голубое. Работы выполняются в рамках госпрограммы, их выполнение проверили министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев и глава муниципалитета Константин Михальков.

На время ремонта специалисты компании «МосАВС» обеспечили отвод стоков по временной байпасной линии. В дальнейшем этот вариант сохранится как дополнительный резерв на случай аварий.

«В планах работ — обновление павильона, закупка насосного оборудования и замены тельферной балки для быстрой замены насосов. Помимо этого, установят новый шкаф управления: первый для дробилки уже установлен, а второй будет обеспечивать бесперебойную работу насосов. После проведения ремонта на КНС будет три насоса одинаковой мощности с частотным приводом, они обеспечат плавный режим работы в пиковых нагрузках: два в работе и один резервный», — отметил Константин Михальков.

Также для надежности объекта предусмотрена установка дизельгенератора на постоянное использование. Он обеспечит КНС первой категорией надежности в дополнение к двум питающим центрам.