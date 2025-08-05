Ремонт ям во дворах Подмосковья завершат к сентябрю

В Подмосковье подходит к завершению ямочный ремонт во дворах, где используется метод так называемых «больших карт» — более современный и долговечный способ обновления асфальта. На данный момент работы выполнили уже на 96%, а в 38 округах — полностью завершили.

Больше всего работ провели в Дмитровском округе, Балашихе, Ленинском округе, Электростали и Пушкино. Ранее заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов отмечал, что именно такой подход позволяет добиться наилучшего результата.

В 2025 году планируется обновить более 545 тысяч квадратных метров асфальта рядом с многоквартирными домами. За сроками выполнения работ следит профильное ведомство, а полностью завершить ремонт в муниципалитетах планируется к началу сентября.