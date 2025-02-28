Ремонт ям в 48 округах Подмосковья начнется весной
Во дворах жилых домов в Московской области обновят более 545 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. В программе благоустройства примут участие 48 муниципалитетов.
Покрытие будут класть большими участками, что позволит усилить стойкость асфальта и увеличить срок его службы.
«Как только наступит устойчивая температура +5°С, приступим к работам», — уточнил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
Муниципалитеты и управляющие организации будут предупреждать жителей о начале ремонта.
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