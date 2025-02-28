Ремонт ям в 48 округах Подмосковья начнется весной

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Во дворах жилых домов в Московской области обновят более 545 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. В программе благоустройства примут участие 48 муниципалитетов.

Покрытие будут класть большими участками, что позволит усилить стойкость асфальта и увеличить срок его службы.

«Как только наступит устойчивая температура +5°С, приступим к работам», — уточнил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.

Муниципалитеты и управляющие организации будут предупреждать жителей о начале ремонта.