Ремонт инженерных коммуникаций завершили в библиотеке в Климовске

Ремонт библиотеки, расположенной на Первомайской улице, продолжается в Климовске. Заместитель главы Подольска Александр Кондратюк во время традиционного обхода микрорайона проверил, как ведутся работы.

Специалисты закончили капитальный ремонт инженерных коммуникаций на техническом этаже здания, убрали строительный мусор и доработали канализацию. Сейчас проходят восстановительные работы на электросетях. В библиотеку уже привезли материалы для гидроизоляции кровли и ремонта дверей выхода на крышу. Строители начнут работу при подходящей погоде. Александр Кондратюк попросил ускорить этот процесс.

В читальном зале библиотеки был обнаружен дефект отопительной системы, который поручили устранить в ближайшее время. В остальные помещения здания тепло поступает в полном объеме.

Во время мониторинга территорий замглавы Подольска сопровождали представители подрядных организаций, управляющей компании и профильные специалисты. Все выявленные замечания взяли в работу.

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