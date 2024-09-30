Ремонт инфекционного отделения больницы в Дедовске завершили на 43%

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

Капитальный ремонт инфекционного отделения в Истринской больнице в Дедовске завершен на 43%. Ключевые этапы работ уже выполнены.

В том числе уже утеплили фасады и сделали монтаж козырьков для боксов. Осталось установить кровлю и освещение на улице, и завершить отделочные работы.

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

«Рабочие делают разводку медицинских газов, ведут монтаж слаботочных систем, включающих палатную сигнализацию, автоматическую пожарную сигнализацию, завершается электромонтаж. Также строители начали отделку палат и других внутренних помещений панелями… Завершаются работы по инженерным системам — отоплению, водоснабжению и канализации», — добавил заместитель главного врача «Истринской клинической больницы» по хозяйственным вопросам Дмитрий Цилих.

Также благоустраивают территорию вокруг здания и уже завершены работы для укладки асфальта.

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