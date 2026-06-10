Ремонт инфекционного отделения больницы начался в Дубне

Ремонт инфекционного отделения стартовал в больнице в Дубне. На эти цели региональный Минздрав выделил около 10 миллионов рублей.

Ремонт отделения будут вести поэтапно. Работы начались на втором этаже — сейчас там демонтируют старые конструкции и материалы. В планах полностью заменить коммуникации, установить новую вентиляционную систему и двери в боксах. Новый облик получат и сами помещения. В ходе второго этапа работ приведут в порядок первый этаж.

Как рассказали в министерстве, здание было построено в 1972 году, а последний ремонт там проводили почти 20 лет назад.

«Наша цель — не просто обновить стены, а создать комфортные и безопасные условия для оказания специализированной помощи взрослым и детям, а также для работы медицинского персонала. Планируем также увеличить мощность отделения вдвое, расширив его с 15 до 30 коек. На время проведения работ пациенты временно маршрутизируются в инфекционное отделение в Запрудне», — поделился главврач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Ремонт на втором этаже завершат уже к концу этого года.