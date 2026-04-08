Ремонт ям провели еще на нескольких дорогах в Истре

Сотрудники Мосавтодора провели комплекс мероприятий по ремонту и очистке дорог в муниципальном округе Истра, как сообщает Минтранс Подмосковья. Эти работы являются частью генеральной уборки дорожной сети после зимнего периода.

Ямы и дефекты дорожного покрытия были устранены на улицах Ленина и Урицкого в городе Истра, на 1-ой Волоколамской улице в Дедовске, а также на дорогах в деревнях Бужарово и Граворново, селах Новопетровское, Онуфриево и Молоди.

Кроме того, специалисты очистили от мусора придорожные полосы на улицах Железнодорожная и Энергетиков в Дедовске, а также на дорогах в селе Павловская Слобода и деревне Покровское.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в окружном центре на Московской улице были отремонтированы знаки и ограждения. Также в нормативное состояние приведены дорожные знаки в селах Павловская Слобода, Онуфриево и деревне Ленино. В поселке городского типа Снегири восстановлена работа светофора на Московской улице.