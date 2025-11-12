Ремонт и оформление подъезда дома № 1 на Лесной улице проверили в Пушкино

Подъезд в доме № 1 на Лесной улице в Пушкино — один из финалистов престижного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Представители администрации муниципалитета, Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сотрудники управляющей компании «ЖЭУ Пушкино» и активные жители проверили, как его привели в порядок и украсили.

По словам депутата окружного Совета Анны Дунаевой, жители провели собрание собственников и приняли решение об изменении облика своего подъезда. Они поручили управляющей компании выполнить там ремонт и украсили пространство в патриотической тематике: на стене изобразили большое панно, на котором представлены народы России. Такая идея пришла председателю Совета дома Александре Могилевой.

Проверяющие осмотрели состояние стен, потолков, входные двери.

«Плотный ли притвор входных дверей, наличие доводчиков. Все, что положено иметь в надлежащем состоянии общего имущества. В этом доме отопление исправно работает, лифты в порядке, качество работ вполне удовлетворительное», — отметил заместитель начальника 9-го территориального отдела города Пушкино Минчистоты Московской области Юрий Тягунов.