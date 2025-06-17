Ремонт и очистку фонтанов провели в Серпуховском округе

В Серпухове произвели работу по ремонту и очистке фонтанов. Сейчас на территории округа действуют шесть фонтанов: четыре — в Серпухове, по одному — в Протвине и Пущине.

Перед запуском летнего сезона на Юбилейной площади провели ремонтные работы, включающие штукатурку, частичную замену плитки и покраску малых чаш. Также на всех объектах осуществлена профилактика насосного оборудования и промывка чаш.

Однако, к сожалению, некоторые родители допускают, что дети купаются в фонтанах и моют там самокаты, что приводит к загрязнению и может повредить оборудование.

Особое внимание сейчас уделяется фонтанам в Протвине и Пущине. Так, на площади Алеева подрядчик устанавливает фильтрующее оборудование; после завершения работ фонтан передадут на обслуживание МУП «Комбинат благоустройства», он будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00.

В Зеленой зоне ведутся работы по восстановлению подсветки и настройке режимов фонтана в рамках гарантийных обязательств — он функционирует с 08:00 до 21:00.

Кроме того, уделяется внимание благоустройству прилегающих территорий: в этом году планируется реконструкция пешеходной зоны на улице Новой, где фонтан является центральным элементом и любимым местом отдыха жителей.

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Серпухов Алексей Шимко сообщил, что разрабатывается проектно-сметная документация для благоустройства площади Владимира Храброго с реконструкцией фонтана, чтобы провести работы в следующем году.