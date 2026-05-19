Ремонт и благоустройство обсудили с жителями в Павловском Посаде

19 мая заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Николаевич Белоусов провел личный прием жителей. На встречу обратились пять человек с вопросами по коммунальным услугам и благоустройству.

Жители подняли темы, связанные с состоянием жилого фонда, инженерных сетей и городской среды. Среди обращений были вопросы по начислениям за жилищно-коммунальные услуги, ремонту кровли и фасада, восстановлению тротуаров, водопроводных сетей и организации контейнерной площадки.

Елена Викторовна попросила ускорить ремонт кровли в доме на улице Карповская. По итогам рассмотрения обращения срок работ скорректировали и перенесли с августа на июнь 2026 года.

Вера Степановна обратилась по поводу благоустройства пешеходной зоны во дворе на улице Кирова после замены водопроводных сетей. В администрации приняли решение завершить работы до конца июня 2026 года.

«По каждому обращению мы приняли конкретные решения. Все вопросы взяты на контроль, жителям даны разъяснения по срокам и порядку выполнения работ», — сказал заместитель главы округа Белоусов.

По итогам приема администрация организует обратную связь с заявителями и будет информировать их о ходе выполнения принятых решений.