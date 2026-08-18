Ремонт хирургического корпуса больницы завершат в Наро-Фоминске в 2028 году

Обновление отделения, построенного в 1980 году, продолжается в округе. Работы ведут в рамках государственного контракта и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ремонт предусматривает не только восстановление здания, но и его комплексную модернизацию. Сейчас строители укрепляют несущие конструкции и готовят корпус к основному объему работ.

На объекте гидроизолируют и утепляют наружные стены фундамента, заливают монолитные железобетонные участки вместо старых плит перекрытий, углубляют подвал, монтируют молниезащиту, снимают старые оконные блоки и готовят проемы под новые.

Часть конструкций уже разобрали, специалисты усилили фундамент. Архитектурно-планировочные и фасадные решения разработаны и согласованы, подготовлен проект интерьеров.

После завершения работ хирургический корпус станет современным медицинским объектом, соответствующим всем требованиям к оказанию специализированной помощи.