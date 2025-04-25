Ремонт главного участка коллектора в Солнечногорске завершат в мае

Первый этап капитального ремонта городского коллектора завершат в Солнечногорске в мае. Эти работы улучшат качество услуги водоотведения для более 60 тысяч жителей округа.

Ход работ проверил глава Солнечногорска Константин Михальков. В первый этап капитального ремонта вошел наиболее изношенный участок коллектора длиной 1230 метров, который проходит вдоль Екатерининского канала.

Подрядчик «Стайл Групп» заменил старые трубы на современные гофрированные в железобетонном футляре и запустил перекачивающую станцию для перенаправления сточных вод. Сейчас работы продолжаются на территории Солнечногорского механического завода в двух колодцах, которые переправляют стоки из микрорайона Выстрел. Завершить первый этап планируют в мае.

Константин Михальков подчеркнул, что уже предприняли меры для предотвращения разлива нечистот на поверхность вдоль главного участка. Он также сообщил, что правительство региона уже поддержало ремонта второй очереди коллектора.