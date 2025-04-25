Ремонт главного участка коллектора в Солнечногорске завершат в мае
Первый этап капитального ремонта городского коллектора завершат в Солнечногорске в мае. Эти работы улучшат качество услуги водоотведения для более 60 тысяч жителей округа.
Ход работ проверил глава Солнечногорска Константин Михальков. В первый этап капитального ремонта вошел наиболее изношенный участок коллектора длиной 1230 метров, который проходит вдоль Екатерининского канала.
Подрядчик «Стайл Групп» заменил старые трубы на современные гофрированные в железобетонном футляре и запустил перекачивающую станцию для перенаправления сточных вод. Сейчас работы продолжаются на территории Солнечногорского механического завода в двух колодцах, которые переправляют стоки из микрорайона Выстрел. Завершить первый этап планируют в мае.
Константин Михальков подчеркнул, что уже предприняли меры для предотвращения разлива нечистот на поверхность вдоль главного участка. Он также сообщил, что правительство региона уже поддержало ремонта второй очереди коллектора.
«Губернатор поддержал нашу инициативу по включению в государственную программу оставшихся участков. Совместно с Министерством ЖКХ Московской области формируем перспективную программу. Она будет рассчитана на три года, с 2025 по 2027. После того, как мы все сделаем, никаких запахов не будет. Самое главное, никакой угрозы не будет ни для озера Сенеж, ни для Екатерининского канала, ни для экологии нашего муниципалитета в целом», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Во вторую очередь ремонта войдут оставшиеся порядка двух километров коллектора до очистных сооружений.