Ремонт гимназии завершат во Фрязине к сентябрю 2025 года
Ремонтные работы продолжаются в одном из старейших образовательных учреждений муниципалитета. Открыть обновленную гимназию планируют 1 сентября.
Зданию фрязинской гимназии больше 50 лет. С тех пор коридоры и кабинеты ни разу не обновляли.
«Наша гимназия, конечно же, подошла к тому моменту, когда потребовалось проведение капитального ремонта, и мы успешно вошли в эту программу. Капитальный ремонт воспринят и педагогическим коллективом, и родительской общественностью очень позитивно, поскольку снимается огромное количество вопросов, которые возникали после долгой эксплуатации», — рассказал директор гимназии Сергей Шкуратов.
В здании запланированы кровельные и фасадные работы, обустройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции и канализации, а также внутренние отделочные работы. Помимо этого, будет проведено благоустройство прилегающей территории и закуплены новая мебель и современное оборудование. В настоящее время подрядная организация ведет отделочные работы.
«Ремонтируются социальные учреждения по президентскому проекту, по государственной программе Московской области „Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений“. В городском округе уже практически все образовательные учреждения прошли через капитальный ремонт», — отметил глава муниципалитета Дмитрий Воробьев.
Ремонтные работы в гимназии завершены уже на 50%.