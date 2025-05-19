Ремонт гимназии завершат во Фрязине к сентябрю 2025 года

Зданию фрязинской гимназии больше 50 лет. С тех пор коридоры и кабинеты ни разу не обновляли.

«Наша гимназия, конечно же, подошла к тому моменту, когда потребовалось проведение капитального ремонта, и мы успешно вошли в эту программу. Капитальный ремонт воспринят и педагогическим коллективом, и родительской общественностью очень позитивно, поскольку снимается огромное количество вопросов, которые возникали после долгой эксплуатации», — рассказал директор гимназии Сергей Шкуратов.