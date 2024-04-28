Ремонт гимназии в деревне Давыдово завершат к 1 сентября | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 13:08 Ремонт гимназии в деревне Давыдово завершат к 1 сентября Медиасток.рф

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Работы по капитальному ремонту гимназии в деревне Давыдово выполнены на 30%. Сейчас рабочие проводят демонтажные работы.

Более 65 рабочих активно трудятся над обновлением здания. Это образовательное учреждение включено в президентскую программу, и в январе начался капитальный ремонт. Прогресс работ проверил глава округа Руслан Заголовацким и родители учеников.

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«1 сентября дети должны пойти в школу, но до 1 сентября у нас еще должно быть время, чтобы заняться мебелью, клинингом, что-то подмазать, подклеить, подправить. К 1 августа мы все монтажно-строительные работы планируем завершить», — сказал глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Зданию гимназии уже более 40 лет. В рамках ремонта заменят окна, двери и коммуникации. Площадь здания составляет более 7 тысяч квадратных метров, включая классы, столовую, библиотеку, спортивные и актовые залы. Стены уже оштукатурены, а некоторые даже перестроены с использованием новой кирпичной кладки. Одним из ключевых этапов работ является замена кровли. Сейчас готовность объекта составляет 30%.

После завершения ремонта в гимназию доставят новую мебель и оборудование, а также благоустроят прилегающую территорию. Вместе с гимназией в Давыдово капитально отремонтированы уже пять школ в Орехово-Зуеве в рамках президентской программы. В этом году помимо гимназии в Давыдово, также будут преобразованы школа в Дрезне и лицей в Демихово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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