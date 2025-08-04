Ремонт гимназии № 2 в Раменском завершат в середине августа

Параллельно с кровельными работами будет обновлен фасад здания. Стены уже частично отремонтированы, полностью завершена отделка входной группы. В планах — привести в порядок цокольную часть строения.

Особое внимание уделяется безопасности учащихся. Крыльцо здания не просто отремонтируют, а полностью заменят и оборудуют новым защитным навесом. Дополнительно установят новые перила общей протяженностью 60 метров, что обеспечит более безопасное передвижение школьников.

«Согласно графику работ, все ремонтные мероприятия планируется завершить до 18 августа. Таким образом, к началу нового учебного года здание встретит учащихся полностью обновленным и готовым к занятиям», — рассказала председатель Комитета по образованию администрации Раменского округа Наталья Асеева.

В Подмосковье уделяют особое внимание образованию и развитию инфраструктуры для детей. Губернатор Андрей Воробьев ранее рассказал, что в Московской области к 1 сентября начнут работать 14 новых школ, а еще 57 откроют свои двери для учеников после капитального ремонта.