Ремонт гимназии № 1 имени Баландина завершат в Балашихе к 1 сентября

Капитальный ремонт гимназии № 1 имени Героя России Алексея Баландина в городском округе Балашиха идет по графику, и здание будет полностью готово к 1 сентября. На объекте ежедневно работают около 80 специалистов, сообщили в администрации города.

На данный момент выполнена большая часть внутренних работ: стены окрашены в финишный цвет, закуплено новое оборудование, завершаются монтаж сантехники, фасадные работы и благоустройство прилегающей территории.

«Мы все очень ждали этого обновления. Гимназия преобразилась в соответствии с современными трендами и технологиями, что положительно скажется на образовательном процессе и комфорте учеников и педагогов», — отметила директор гимназии Анна Скоропупова.

Обновленное здание значительно изменилось по сравнению с первоначальным проектом 1972 года. В ходе ремонта появились новые пространства: учительская, музей гимназии, комната детских инициатив, актовый зал и пищеблок полного цикла. Перепланировка позволила увеличить количество учебных кабинетов. Современный фасад улучшил теплоизоляцию и внешний вид здания, а новые классы оснастили современной мебелью. Также обновлена спортивная зона с беговой дорожкой и воркаут-площадкой.

Капремонт гимназии № 1 — часть программы по модернизации образовательных учреждений Балашихи. Первый корпус гимназии на шоссе Энтузиастов, 56, был открыт в 1972 году. В 2010 году на фасаде установили памятную доску в честь выпускника, Героя России полковника Алексея Баландина, а с июля 2016 года гимназия носит его имя.