Ремонт футбольного поля завершили в Чехове

Модернизация спортивной площадки для мини-футбола прошла в микрорайоне Венюково. Создание комфортных условий для активных занятий и оздоровления являются частью региональной программы «Спорт Подмосковья».

Мини-футбол отличается от большого футбола не только размером площадки, но и меньшим числом игроков на поле. Как правило, участие принимают шесть, реже пять человек, в то время, как в большом футболе соревнуются команды по 11 спортсменов. Среди отличий также сокращенные по времени таймы — по 20 минут вместо 45.

В пресс-службе администрации отметили, что мини-футбольное поле стадиона «Труд» не ремонтировали в течение десять лет.

«Мини-футбольное поле было построено в 2014 году и к 2025 году явно нуждалось в реконструкции. Были сделаны следующие работы: выравнивание основания; замена покрытия на новое; замена ограждения по периметру площадки; установка новых ворот и сеток», — перечислил заместитель главы муниципального округа Чехов Вадим Шевырев.