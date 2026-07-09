Ремонт фундамента домов на Белокаменном шоссе начали в Ленинском округе

В Ленинском округе продолжается капитальный ремонт жилых домов на Белокаменном шоссе. В домах № 1 и № 7 специалисты выполняют работы по усилению фундамента и гидроизоляции подвальных помещений.

Руководитель проекта, представитель акционерного общества «ССУ № 3» Станислав Форостянко отметил, что на одном из адресов работы в подвальном помещении практически завершены, ведется подготовка к сдаче. На двух объектах бригада полностью демонтировала отмостку и облицовку фундамента. Работы по ремонту фундамента планируют завершить через полтора-два месяца.

В подвальных помещениях уже выполнена гидроизоляция, проведена раскопка приямков, установлены и подключены насосы, проведены покрасочные и штукатурные работы. На объекте трудится бригада из 15 человек. Параллельно осуществляется разработка отверстий для инъекций укрепляющей смеси.

Подрядчик также реализует работы по укреплению фундамента на улицах Новая и Гаевского. Ход работ находится под контролем администрации. Укрепление фундамента позволяет предотвратить разрушение основания и обеспечить безопасность домов на десятилетия вперед.