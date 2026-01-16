Ремонт фельдшерско-акушерского пункта завершился в Истринском округе

С начала 2026 года специалисты принимают пациентов в обновленном помещении в селе Рождествено. Этот пункт обеспечивает медицинское обслуживание более 8000 жителей.

В рамках ремонтных мероприятий был смонтирован новый фасад и обустроена удобная входная группа с пандусом специально для маломобильных граждан муниципалитета. Кроме того, в медицинском учреждении заменены инженерные сети, оштукатурены стены, уложены современные полы и потолки. Ранее жители неоднократно просили отремонтировать здание, ведь оно устарело, и находиться там уже было некомфортно.

Отметим, что фельдшерско-акушерский пункт обслуживает не только жителей села Рождествено, но и жилой комплекс «Новоснегиревский», а также близлежащие деревни. Теперь у местных жителей есть возможность получать качественную медицинскую помощь в комфортных и современных условиях.