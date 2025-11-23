Ремонт фельдшерско-акушерского пункта в селе Карино завершили в Зарайске

Обновленный ФАП открылся после масштабного обновления. Специалисты уже приняли первых пациентов.

Специалисты полностью обновили электрику и систему пожарной сигнализации, установили новые двери и напольные покрытия, а также покрасили стены.

Косметический ремонт провели в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». Фельдшерско-акушерский пункт в селе Карино стал 12-м медицинским учреждением в Зарайском округе, отремонтированным за последние годы.

Учреждение обслуживает жителей пяти деревень. Это более 400 человек.

Каждый день фельдшер принимает около 10 пациентов.

«Обновление ФАП в Карино — это важный шаг к улучшению качества медицинского обслуживания в сельских районах, что положительно скажется на здоровье и благополучии местных жителей», — прокомментировали в пресс-службе администрации муниципального округа Зарайск.