Ремонт фасадов многоквартирных домов проведут в Серпухове

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Серпухове проводятся работы по ремонту фасадов сразу по трем адресам: улица Советская, дом 44/53, поселок Большевик, улица Ленина, дом 106, и Коммунистический переулок, дом 20. Также особое внимание уделено кровлям: в работе находятся три адреса с плоскими кровлями (микрорайон Данки, дом 47, улица Новая, дом 25а, улица Мишина, дом 11), а также дома со скатным типом кровли — улица Ракова, дом 5 и улица Российская, дом 24.

Всего в этом сезоне планируется провести комплексный ремонт по 31 адресу. В перечень работ включены направления, обеспечивающие долговечность и безопасность домов: замена лифтового оборудования, ремонт и обновление инженерных систем, восстановление несущих конструкций и замена конструктивных элементов.

Глава муниципалитета Алексей Шимко отметил: «Каждое направление — вклад в обеспечение комфорта и безопасности. Работы ведутся по графику, качество исполнения держу на контроле».