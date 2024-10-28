Ремонт фасада школы № 5 в Лобне завершится 1 ноября

Проверки руководитель муниципалитета проводит каждую неделю. Анна Кротова рассказала, что строители немного отстали от графика из-за необходимости дополнительно усилить все проемы в здании. Сейчас специалисты стараются ликвидировать отставание и закончить ремонт к установленному сроку. Ежедневно на объекте трудятся 109 человек

На втором этаже здания продолжается процесс заливки, на третьем — во всех помещениях классов закончились работы по стяжке пола. Теперь рабочие приступят к ремонту первого этажа. Резиновое покрытие уложили на спортивной площадке, после этого будет выполнен монтаж элементов.

На следующей неделе установят новые двери на входе в школу. Подрядчик обещает закончить фасадные работы к 1 ноября.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».