Ремонт фасада исторического здания на улице Крупешина завершили в Балашихе

В Балашихе завершен капитальный ремонт многоквартирного дома № 4 по улице Крупешина, построенного в далеком 1896 году. Это здание — один из девяти кирпичных четырех- и пятиэтажных домов-казарм коридорного типа, возведенных для рабочих Балашихинской хлопкопрядильной фабрики.

В ходе капитального ремонта были выполнены работы по укреплению несущих конструкций и восстановлению кирпичной кладки, что позволило продлить срок службы здания. Для утепления и обновления внешнего облика применена современная технология «мокрый фасад». Реставрация фасада площадью свыше двух тысяч квадратных метров включала удаление старой облицовки, заполнение швов, установку креплений, обработку защитными составами и финишную отделку, придавшую дому аккуратный и современный вид.

Особое внимание уделили сохранению исторической памяти: на фасад вернулась восстановленная мемориальная табличка, напоминающая о том, что в 1924 году в этом доме размещался первый пионерский клуб — знаковое место для юных жителей того времени.

Контроль за соблюдением строительных норм и качества работ осуществляли эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», что гарантировало высокий уровень исполнения проекта.

Жители Балашихи могут узнать, включен ли их дом в программу капитального ремонта, а также уточнить сроки проведения работ на официальном сайте программы. Этот проект стал еще одним шагом к обновлению городской инфраструктуры и сохранению исторического облика Балашихи.