Ремонт фасада дома № 7 на улице Адасько в Истре завершат в июне 2025 года

Облицовочный кирпич на фасаде многоквартирного дома № 7 на улице Адасько в Истре начал разрушаться спустя несколько лет после введения здания в эксплуатацию. Управляющая компания АО «Истринская теплосеть» начала там ремонтные работы.

Многоквартирный дом № 7 на улице Адасько перешел в управление АО «Истринская теплосеть» в 2024 году. Чтобы решить проблему с падающими кирпичами потребовалось провести несколько экспертиз, и по их результатам приняли решение о проведении ремонта аварийных участков облицовочной кладки.

Сейчас альпинисты работают на фасаде корпуса № 2. Они удалят отслаивающиеся части кирпича, обработают участки специальным укрепляющим составом и проведут штукатурные работы. Отметим, что подобный ремонт сделают на фасадах всех трех корпусов дома.

На время проведения работ близлежащую территорию огородили, а для информирования жителей и пешеходов организовали дежурство представителей управляющей компании.