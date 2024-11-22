Ремонт фасада дома № 17 в ЖК «Зеленые аллеи» завершат к концу года

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и директор кластера группы «Самолет» Денис Марканов встретились с жителями ЖК «Зеленые аллеи». Фасад дома № 17 отремонтируют к концу 2024 года.

Встреча с жителями дома № 17 жилого комплекса «Зеленые аллеи» по вопросу реконструкции фасада прошла в Ленинском городском округе. По словам руководителя муниципалитета Станислава Каторова, там уже выполнили 37% работ: из 16 тысяч демонтированных плит установили около шести тысяч новых.

«На объекте трудятся 42 специалиста и 16 строительных люлек», — добавил он.

Глава округа также рассказал, что обновить фасад планируют до конца текущего года.

«Завершим мелкие работы в январе 2025 года», — подытожил он.

Жители на встрече смогли задать все интересующие вопросы главе округа, его заместителям и представителям управляющей компании.

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