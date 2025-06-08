Ремонт фасада дома на улице Карла Маркса начался в Зарайске

В Зарайске начали ремонтировать фасад одного из домов на улице Карла Маркса. Ранее здесь завершили обновление крыши.

Специалисты приступили к выполнению полного комплекса работ по утеплению, облицовке стен и покраске. Работы ведет бригада подрядчика ООО «ГазТеплоСервис», которая использует современное оборудование и материалы высокого качества.

Работы планируют завершить в конце июня. Обновленный фасад будет радовать эстетикой.

По словам жителей, ремонт улучшит теплоизоляцию квартир и повысит комфорт.

«Мы уверены, что новый вид здания органично впишется в общую архитектуру улицы Карла Маркса и станет украшением нашего района», — отметили жители.

Работы по отделке фасада являются частью программы по улучшению жилищных условий в Зарайске и направлены на создание комфортной городской среды для жителей.