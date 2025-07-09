Ремонт фасада Детской школы искусств начался в Чехове

В Чехове продолжается капитальный ремонт Детской школы искусств. Строители приступили к обновлению фасада, что позволит улучшить гидроизоляцию и утеплить стены.

Рабочие установили строительные леса, начала замену подоконников и удаление старого покрытия внешних стен. Внешний облик здания уже согласовали с Министерством культуры и туризма Московской области.

Внутри построили перегородки в кабинетах и коридорах из газобетонных блоков отечественного производства. Это обеспечит комфортные условия в отремонтированных помещениях.

Демонтаж старых покрытий и конструкций завершен, сейчас вывозят остатки строительного мусора. Одновременно рабочие обновляют полы, стены и потолки, устанавливают двери, оконные блоки и стеклопакеты.

Подрядчику также предстоит обновить инженерные сети, привести в порядок входную группу и заменить кровлю.

В здании создадут доступную среду для маломобильных групп населения, а прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Общая площадь школы искусств — более 1600 квадратных метров. Ее построили в 1965 году и с тех пор капитально не ремонтировали. Учебное заведение включено в программу Московской области по строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры. Проект финансируется из регионального бюджета. Работы планируют завершить в августе 2025 года.

В школе обучаются 900 детей, трудятся 34 педагога и четыре концертмейстера, которые проводят уроки по различным предметам — от фортепиано и народных инструментов до живописи и хореографии.

Дети временно занимаются во Дворце культуры «Дружба», лицее № 4, гимназии № 7 и других учреждениях. Административно-управленческий персонал разместили в Центральной детской библиотеке и Венюковском отделении школы.