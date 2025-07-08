Ремонт эстакады начали в восьмом микрорайоне в Одинцове

Путепровод в восьмом микрорайоне связывает две части города Одинцова, разделенные железнодорожными путями. Восемь лет назад — в 2017 году — эстакаду открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сейчас дорожные службы приступили к ремонту полотна. Начальник участка Александр Насонов рассказал о ближайших планах. Строители уже демонтировали два слоя старого бетонного покрытия, сейчас ведутся работы по демонтажу гидроизоляционного слоя мостового полотна. Завершив этот этап, подрядчик проведет пескоструйную очистку и локальный ремонт выравнивающего слоя из бетона, затем нанесут новый слой гидроизоляции и уложат два слоя асфальтобетонного покрытия.

Движение по путепроводу в данный момент частично ограничено. Закрыты две полосы из четырех, а также нанесена красная разметка и установлены новые знаки, предупреждающие водителей о смене движения. Полностью открыть дорогу планируют 31 августа.