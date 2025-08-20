Ремонт электрики проверили в доме №35 на Октябрьской улице в Балашихе

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов совместно с активными жителями дома № 35 по улице Октябрьская в Балашихе провел осмотр качества выполненных работ по замене электрических сетей. В ходе встречи обсуждались также вопросы проведения капитального ремонта, содержания подъездов и благоустройства дворовых территорий.

Жильцы дома активно делились своими замечаниями и предложениями. Все обращения были занесены в протокол и взяты под личный контроль депутата.

Ремонт электрики в доме № 35 — часть масштабной программы по модернизации жилищного фонда Балашихи. До конца текущего года в городском округе планируется завершить ряд крупных работ: заменить 19 лифтов в восьми домах, отремонтировать кровли в 254 домах, обновить фасады 69 домов, провести работы по фундаментам в 16 домах и модернизировать инженерные сети в 132 домах. Эти меры направлены на повышение комфорта и безопасности проживания.

Кроме того, управляющие организации уже приступили к мониторингу технического состояния многоквартирных домов для формирования новой программы капитального ремонта на 2026–2028 годы. Жители могут узнать, включен ли их дом в план ремонта и в какие сроки, на официальном сайте администрации Балашихи.

«Мы стремимся сделать наш город комфортнее, а дома — современнее и безопаснее. Участие жителей в таких вопросах крайне важно, ведь именно они лучше знают, что нужно улучшить», — подчеркнул Тарас Ефимов.

Итоги встречи показали, что совместная работа жителей, управляющих компаний и властей позволяет оперативно решать вопросы и повышать качество жизни в Балашихе. Все заинтересованные граждане могут присоединиться к обсуждению и внести свои предложения через управляющие организации или на встречах с представителями администрации.