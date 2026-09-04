Ремонт двух дорожных участков завершили в Богородском округе

В Богородском округе продолжаются работы по обновлению дорожной сети. Завершены ремонтные мероприятия сразу на двух значимых участках — в Ногинске и в деревне Боровково.

В Ногинске приведена в порядок автомобильная дорога на улице 3-й Вали Богоявленской. Ремонт выполнен в рамках региональной программы ремонта дорог при поддержке губернатора Московской области и Министерства транспорта региона. Обновление покрытия на этой улице повышает транспортную доступность района и делает передвижение по городу более комфортным и безопасным.

Еще один завершенный объект — автомобильная дорога по улице Школьной в деревне Боровково. Этот адрес был включен в план ремонта на 2026 год из‑за высокого износа верхнего слоя покрытия и значительной ямочности, которая осложняла проезд и создавала риски для водителей и пешеходов. Специалисты выполнили комплекс работ по восстановлению дорожного полотна — теперь дорога соответствует современным эксплуатационным требованиям.

Ремонт дорог — одно из приоритетных направлений развития инфраструктуры округа. Работы в рамках программы продолжаются: в планах — обновление других участков, нуждающихся в модернизации.