Ремонт Дворца творчества «Планета талантов» в Лобне выполнили на 65%

Дворец детского и юношеского творчества «Планета талантов», расположенный на Красной Поляне, переживает масштабное преображение. Сейчас капитальный ремонт находится в самом разгаре, и строительная готовность уже превысила 65%.

На сегодняшний день успешно выполнены ключевые этапы работ: полностью завершены кровельные работы, проведе монтаж внутренних инженерных систем, а ремонт фасада выполнен уже наполовину. В настоящее время в здании ведется чистовая отделка помещений, что позволяет готовиться к следующему этапу — поставке новой мебели и современного оборудования.

В рамках капитального ремонта реализуются масштабные технические мероприятия, направленные на повышение комфорта и безопасности: восстановление кровли, модернизация системы электроосвещения, а также обновление вентиляции теплового узла. Эти работы обеспечат улучшение условий для творчества и развития юных талантов.

Кроме того, уже в ближайшее время на улице Калинина, 13 откроется новая гончарная мастерская. Там начнется чистовая отделка помещений, и проект обещает стать еще одним популярным местом для творческого самовыражения детей и подростков.

Ожидается, что к концу сентября Дворец «Планета талантов» вновь распахнет свои двери для юных горожан. Ремонт и модернизация учреждения станут важным шагом в поддержке творческого потенциала подрастающего поколения.