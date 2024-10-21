Ремонт Дворца культуры «Россия» в Серпухове завершится в декабре 2024 года

Во Дворце культуры «Россия» проводится ремонт в рамках программы редизайна, инициированной Министерством культуры Московской области. Подрядчик приступил к обновлению в сентябре.

Сейчас рабочие занимаются демонтажем, а после приступят к электромонтажным работам.

В фойе установят панорамные панели с работами авангардистки Натальи Гончаровой — это часть культурного кода, которая включает в себя историю округа и выдающихся уроженцев, объекты культурного и архитектурного наследия, знаковые события и другие уникальные факты о территории Подмосковья.

Помимо этого, здесь представят большое панно Антону Павловичу Чехову.

Работы планируют завершить в декабре 2024 года.

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