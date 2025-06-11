Ремонт дворов проведут в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе

В Балашихе продолжается масштабная реконструкция дворовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На участке, охватывающем микрорайон Железнодорожный по адресам: улица Юбилейная, дома 7, 7а, 9 и улица Пионерская, дом 12б, завершаются работы по обустройству тротуаров и бордюров.

В ближайшее время подрядчики начнут ремонт дорожного покрытия и создадут новые парковочные зоны, чтобы повысить удобство для жителей. Обновление дворов направлено не только на улучшение внешнего вида города, но и на повышение качества жизни.

Современные детские и рекреационные площадки станут местом притяжения для семей, а обновленные тротуары и проезды обеспечат безопасность для пешеходов и водителей. Эти изменения — важный этап в создании удобной, безопасной и современной городской среды, отвечающей запросам жителей Балашихи.