Ремонт дворов начали в Можайском округе

Старое покрытие снято, сейчас идет подготовка к вывозу строительного мусора. В ближайшее время подрядчик приступит к следующему этапу. Здесь отремонтируют внутриквартальные проезды, обустроят новые парковочные зоны, заменят лавочки и урны на более современные и выполнят озеленение территории.

Это уже второй двор в 2026 году, где стартовали работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Первым стал дом № 26 по улице 20 Января — там также ведутся активные работы.

Всего в этом году в Можайском округе комплексно приведут в порядок четыре дворовые территории: на улице 20 Января, дома 26, 4; на улице Дмитрия Пожарского, дом 4а; на улице Красноармейской, дом 1; на улице Фрунзе, дом 8; на улице Московской, дома 19 и 21; на улице Желябова, дом 14.

На каждом из этих адресов жителей ждут новые проезды, удобные парковки, свежие скамейки, урны и зеленые зоны. Благоустройство идет по плану.