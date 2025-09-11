Ремонт двора на улице Гагарина завершился в Щелкове

Жители дома № 1 на улице Гагарина в Щелкове теперь наслаждаются новым двором. По словам специалистов, комплексный ремонт, проведенный коммунальными службами, улучшил качество жизни и создал комфортную среду для всех категорий граждан.

В рамках проекта, старое асфальтовое покрытие было полностью заменено.

«Это не только улучшило эстетический вид двора, но и повысило безопасность передвижения для пешеходов и автомобилистов. Особое внимание было уделено организации парковочного пространства: создана удобная парковка с выделенными местами для автомобилей, управляемых людьми с ограниченными возможностями, а также установлена искусственная неровность, призванная снизить скорость движения и повысить безопасность во дворе», — сообщил представитель подрядчика.

Кроме того, для юных жителей обустроили современную детскую площадку. Здесь появились разнообразные элементы для активных игр и физического развития: качели различных конструкций, тренажер, горки для самых маленьких, а также турники и кольца для более опытных спортсменов. Также специалисты высадили несколько молодых лип.