Ремонт дверей в подъездах провели в Истре

В Истринском округе ежедневно ведется работа по поддержанию тепла в многоквартирных домах. Специалисты управляющих компаний следят за состоянием теплового контура зданий, чтобы даже в морозы в подъездах и квартирах сохранялось тепло.

За последнюю неделю января привели в порядок сразу 11 дверей и провели ремонт оконных рам, где это было необходимо. За обслуживание большей части жилого фонда в округе отвечают МБУ «ЖКУ м. о. Истра» и АО «Истринская теплосеть».

Коммунальщики утепляют трубопроводы, ремонтируют окна, приводят в порядок входные и тамбурные двери — именно через эти элементы чаще всего происходят теплопотери, поэтому такие работы всегда на первом месте.

В январе работы продолжались в разных населенных пунктах округа. В Истре на улицах Шнырева, Босова, Ленина и Юбилейной восстановили двери и оконные рамы в подъездах. В Агрогородке, Дедовске, Глебовском и Онуфриеве специалисты регулировали доводчики, устраняли щели и утепляли подвальные окна.

Такой плановый и зачастую незаметный труд позволяет сохранять тепло в домах и обеспечивает жителям комфортную зиму.

Круглосуточные диспетчерские службы:

МБУ «ЖКУ м. о. Истра» — 8 (498) 317-73-28, 8 (995) 794-20-92

АО «Истринская теплосеть» — 8 (991) 650-68-80, 8 (977) 115-76-74