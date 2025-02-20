Ремонт дорожных знаков и ограждений провели в Луховицах

Специалисты Мосавтодора провели комплекс мероприятий по зимнему содержанию и благоустройству дорог округа. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, отметив важность своевременного и качественного проведения данных работ для поддержания дорожного покрытия в надлежащем состоянии.

Коммунальные службы выполнили ремонт дорожных знаков на проезде Строителей, заменив поврежденные элементы. Также на улице Мира были восстановлены ограждения и приведена в порядок линия освещения.

В нормативное состояние привели знаки на улице Вишневой в поселке Фруктовая и линии наружного освещения на улице Центральной в поселке Газопроводск.

Специалисты также очистили дорожное полотно от снега и провели уборку на улице Вокзальной в поселке Фруктовая. Кроме того, ликвидировали несанкционированную свалку мусора на улице Мира в черте города.