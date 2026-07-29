Ремонт дорожной инфраструктуры провели в Воскресенске

Специалисты «Мосавтодора» провели работы по летнему содержанию на 16 дорогах городского округа. Были устранены ямы, отремонтированы ограждения и дорожные знаки.

В Воскресенске выполнили ямочный ремонт на улице Федотовской и в микрорайоне Центральный на улице Горького, в микрорайоне Лопатинский и у остановки «Промплощадка». На улице Зелинского отремонтировали ограждения и устранили дефекты дорожного покрытия,

Ветви деревьев опилили вдоль дорог в селе Юрасово, деревне Ивановка и поселке Виноградово. В деревне Щельпино вдоль дороги окосили траву, а в деревне Степанщино восстановили работоспособность светофора и линии освещения.

Ямочный ремонт также провели в деревнях Губино, Чемодурово и Цибино. В поселке городского типа имени Цюрупы на улице Ленинской отремонтировали знаки и дефекты дорожного покрытия.