Ремонт дорожного полотна провели на улице в Химках

На Проектируемом проезде № 449 в Химках отремонтировали дорожное полотно. По поручению главы Химок Инны Федотовой было принято решение не ограничиваться ямочным ремонтом участка дороги, а полностью заменить покрытие.

Проектируемый проезд № 449 — это значимая транспортная артерия округа. Ежедневно здесь проезжают тысячи автомобилистов. Дорога выполняет важную функцию: она является единственным съездом с Международного шоссе к жилым комплексам «Солнечная система» и «Две столицы».

«Поступало много обращений как в личный чат, так и на выездных администрациях. Поставила задачу профильным службам — выполнить работы в кратчайшие сроки», — подчеркнула Инна Федотова.

Глава городского округа Химки лично проинспектировала, как идут работы. В ходе ремонта на участке переложили около 260 метров дорожного полотна.