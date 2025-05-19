Ремонт дорожного полотна начался на Каширском шоссе в Домодедове

Обновление дорог началось в городском округе. Работы уже идут на двух улицах — Корнеева и Каширском шоссе.

Подрядная организация приступил к фрезеровке старого асфальта на Каширском шоссе. После снятия старого покрытия асфальта дорога проливается битумной эмульсией. Затем кладется первый выравнивающий слой и второй — финальный. Он соответствует обновленному ГОСТу и имеет лучшие характеристики, чем материалы, используемые раньше. Такое современное покрытие более долговечное и износостойкое. Через одну-две недели после асфальтирования на дорожное полотно наносят разметку. Всего на Каширском шоссе заменят 3,19 километра дорожного полотна.

Глава Домодедово Евгения Хрусталева сообщила, что на участке, где проходит ремонт, временно затруднено движение. «Прошу учитывать это при планировании маршрута. Дорога не перекрывается, машины двигаются по соседней полосе», — обратилась к жителям глава муниципалитета.

На улице Корнеева уже выполнено фрезерование и сделан первый слой асфальта на участке длиной 2,35 километра.

Всего в Домодедове в текущем году обновят шесть участков дорог.