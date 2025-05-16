Ремонт дорожного полотна начали на улице Гоголя в Химках

Начался новый сезон ремонта дорожного покрытия в Химках. Специалистам в этом году предстоит обновить асфальт на 11 автомобильных трассах общей площадью 120 тысяч квадратных метров.

Коммунальщики уже приступили к работам на улице Гоголя. Бригады снимают старое покрытие и подготавливают трассу к укладке свежего асфальта. Глава городского округа Химки Елена Землякова лично пообщалась со специалистами и проверила результаты.

«Во время обхода обсудили важность проведения работ по снятию высотных отметок для расчета уклонов, которые должны обеспечивать сток поверхностных вод. Кроме того, чтобы предотвратить загрязнение дорожного покрытия в непогоду, решили срезать грунт там, где он слишком завышен», — отметила Елена Землякова.

Общая площадь покрытия, которое предстоит обновить, составляет свыше 13,5 тысячи квадратных метров. Текущий этап включает замену бортового камня, устранение локальных повреждений тротуара и фрезеровка старого полотна. Вскоре специалисты приступят к розливу вяжущих материалов для лучшего схватывания свежего покрытия.

Отметим, что в ближайшее время работы начнутся в микрорайонах Сходня-Фирсановка и Клязьма-Старбеево. Также обновить асфальт планируют в микрорайонах Новогорск-Планерная, Подрезково, Сходня и Клязьма-Старбеево.