Ремонт дорожного покрытия начался на улице Калинина в Ступине | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 18:27 Ремонт дорожного покрытия начался на улице Калинина в Ступине Пресс-служба администрации городского округа Ступино

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Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских встретился с жителями домов на улице Калинина. Главными темами обсуждения стали начавшийся ремонт асфальта внутриквартальных проездов — горожане не раз жаловались на разбитую дорогу, озеленение дворов, ремонт пешеходных дорожек, а также строительство нового рынка.

«На встрече жители сообщили о проблемных моментах. Основные темы — ЖКХ, отопление и качество воды, благоустройство. Учтем пожелания. Спасибо жителям за сигналы, которые помогают делать наш округ лучше», — отметил Мужальских.

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Также глава Ступина рассказал жителям о планах благоустройства и развития городского округа на 2024 год.

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